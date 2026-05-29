Daniel Siebert aus Berlin leitet das Endspiel der Champions League. Es ist eine der größten Auszeichnungen für einen Schiedsrichter – dabei deutete lange wenig auf seine Nominierung hin.

Kein anderer Schiedsrichter kam in dieser Champions-League-Saison öfter zum Einsatz als Daniel Siebert. Die Europäische Fußballunion (Uefa) wird dem 42-Jährigen aus Berlin-Lichtenberg ihren wichtigsten Wettbewerb so oft anvertraut haben wie keinem anderen – und trotzdem ist es eine Überraschung, dass Siebert an diesem Samstag von 18 Uhr an das Endspiel in Budapest zwischen dem FC Arsenal und Paris Saint-Germain leiten darf. Es ist eine der größten Auszeichnungen, die man als Schiedsrichter in Europa bekommen kann.