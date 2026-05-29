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FußballDie Überraschung fürs Finale

Lesezeit: 2 Min.

Auf ihn werden sie schauen am Samstag: Schiedsrichter Daniel Siebert wird das Finale der Champions League leiten.
Auf ihn werden sie schauen am Samstag: Schiedsrichter Daniel Siebert wird das Finale der Champions League leiten. Christian Charisius/dpa

Daniel Siebert aus Berlin leitet das Endspiel der Champions League. Es ist eine der größten Auszeichnungen für einen Schiedsrichter – dabei deutete lange wenig auf seine Nominierung hin.

Von Martin Schneider

Kein anderer Schiedsrichter kam in dieser Champions-League-Saison öfter zum Einsatz als Daniel Siebert. Die Europäische Fußballunion (Uefa) wird dem 42-Jährigen aus Berlin-Lichtenberg ihren wichtigsten Wettbewerb so oft anvertraut haben wie keinem anderen – und trotzdem ist es eine Überraschung, dass Siebert an diesem Samstag von 18 Uhr an das Endspiel in Budapest zwischen dem FC Arsenal und Paris Saint-Germain leiten darf. Es ist eine der größten Auszeichnungen, die man als Schiedsrichter in Europa bekommen kann.

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