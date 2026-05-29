Der frühere französische Nationalspieler Luis Fernández, 66, wurde in Tarifa geboren, einem Ort in der südspanischen Provinz Cádiz. Seine Profikarriere begann Fernández 1979 bei Paris Saint-Germain – dem Klub, der an diesem Samstag (18 Uhr) im Finale in Budapest gegen den FC Arsenal den ersten Champions-League-Titel seiner Geschichte verteidigt. Fernández, WM-Teilnehmer von Mexiko 1986 – er bildete dort das magische Viereck, mit Alain Giresse, Jean Tigana und Michel Platini –, wurde nach dem Ende seiner Karriere Trainer. Unter anderem zweimal bei PSG, von 1994 bis 1996 sowie von 2000 bis 2003. In seine Zeit fiel fast auf den Tag genau vor 30 Jahren der erste internationale Titel der Pariser: der Sieg im Europacup der Pokalsieger 1996 gegen Rapid Wien (1:0). In Budapest ist Fernández als Kommentator fürs französische Fernsehen vor Ort.