L'Équipe: „Paris ist legendär. Ein Doppelpack für die Geschichtsbücher.“



Le Figaro: „Paris schreibt Geschichte. Ein Jahr nach dem Gewinn seiner ersten Champions League gelang PSG das Kunststück, den Titel zu verteidigen. Diesmal war es jedoch kein leichtes Unterfangen.“



Le Parisien: „Für immer in die Geschichte eingegangen! PSG gewinnt nach dramatischem Finale gegen Arsenal.“

Großbritannien

The Telegraph: „Arsenal verliert das Champions-League-Finale im Elfmeterschießen nach Gabriels katastrophalem Fehlschuss. Der letzte Akt dieser denkwürdigen Saison war, dass Arsenals Fels in der Verteidigung, Gabriel Magalhaes, den letzten Elfmeter weit über das Tor von Paris Saint-Germain schoss.“



The Sun: „Die Gunners erleiden eine bittere Niederlage im Elfmeterschießen.“



Daily Mirror: „Pech und Herzschmerz“

Italien

La Gazzetta dello Sport: „Doppelter Triumph für PSG!“



Tuttosport: „Die Unbesiegbaren, PSG ist wieder der Meister Europas.“

Spanien

Marca: „Luis Enrique führt PSG auf den Olymp der Champions League“



As: „Luis Enrique hat es wieder geschafft!“