Auf dem Weg Richtung Stadionausgang passierte Mohamed Salah die Expertenrunde des TV-Senders TNT. Die Moderatorin wandte sich dem Torjäger des FC Liverpool mit einer einladenden Geste zu und bat ihn um ein Interview – nachdem er im Achtelfinalhinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain vor einer Woche überraschend nicht zum Einsatz gekommen war. Salah reagierte mit einem amüsierten Lächeln – und winkte mit beiden Händen ab. Im vergangenen Dezember hatte der Ägypter nach mehreren Partien in Serie als Reservist seinem Frust noch in einer denkwürdigen Schimpftirade Luft gemacht. Diesmal blieb er gelassen – womöglich auch, weil die Entscheidung seines Trainers nachvollziehbar war. Arne Slot erklärte mit Blick auf den Spielverlauf, in dem es vor allem um defensive Schadensbegrenzung ging, es sei sinnvoll gewesen, Salah für die nächsten Spiele zu schonen.
Mohamed Salah beim FC LiverpoolEine Kampfansage vom König
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Das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen PSG wird einer der letzten großen Auftritte von Mo Salah im Liverpool-Trikot. Sein Einfluss schwindet – doch der Ägypter arbeitet an seinem Vermächtnis.
Von Sven Haist, Liverpool
FC Liverpool:Slot muss das Minimalziel erreichen
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