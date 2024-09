Von Maik Rosner, München

Und dann stand Vincent Kompany in seiner Coaching Zone und maß seiner Trainerpremiere in der Champions League offenbar keine sonderlich hohe Bedeutung zu bei. Eine schwarze Blousonjacke trug der 38 Jahre alte Belgier über einem roten Sweater des FC Bayern, dazu eine schwarze Schirmmütze, eine schwarze Hose sowie weiße Sneaker. Es hatte Kompany wohl widerstrebt, den feinen Zwirn anzulegen wie sein früherer Trainer Pep Guardiola, weil er damit die Blicke auf sich gezogen hätte. Stattdessen begleitete er den Auftakt seiner Mannschaft in Europas Eliteliga gegen Dinamo Zagreb ähnlich lässig wie den Sieg bei Aufsteiger Holstein Kiel am Samstag. „Noch keine Sekunde“ habe er über seine Kleiderwahl nachgedacht, hatte Kompany gesagt. Auch vor dem Anpfiff gegen Zagreb wehrte er das Thema ab wie früher als Innenverteidiger die Angreifer. „Lass uns bitte über das Spiel sprechen“, sagte Kompany.