Champions-League-Viertelfinale:Bayern trifft auf Villarreal

Im Viertelfinale der Champions League trifft der FC Bayern auf den FC Villarreal. Die Münchner bestreiten das erste Spiel in Spanien. Die Hinspiele finden am 5. und 6. April, die Rückspiele am 12. und 13. April 2022 statt, das Finale ist am 28. Mai im Stade de France in Paris.

Im Halbfinale trifft der Sieger der Partie Bayern/Villarreal auf den Gewinner des Duells Benfica/Liverpool. Sollte der FC Bayern weiterkommen, dürfte er auch im Halbfinale das zweite Spiel zu Hause spielen.

Die Spiele in der Übersicht:

FC Chelsea - Real Madrid

Manchester City - Atlético Madrid

FC Villarreal - FC Bayern München

Benfica Lissabon - FC Liverpool