Ist es schlimm, wenn Julian Nagelsmann in seinem ersten Münchner Jahr nur deutscher Meister wird? Mit lässigen Sprüchen und wagemutigen Aufstellungen coacht der Trainer auf einem schmalen Grat - an seiner grundsätzlichen Eignung zweifeln sie im Klub aber nicht.

Von Christof Kneer

Im großen Buch des Vercoachens finden sich viele hübsche Geschichten. Es ist ein Buch, das sich hervorragend zum schnellen Vergnügen eignet, man stößt beim Blättern auf viele Episoden, die man mit dem überlegenen Schmunzeln eines wahren Connaisseurs genießen kann. Was hat sich Jogi Löw nur dabei gedacht, als er im EM-Halbfinale 2012 die Mannschaft so umbaute, dass sie sich selbst nicht mehr wiedererkannte? Was hat Pep Guardiola im Halbfinale der Champions League 2014 geritten, als er Javi Martinez auf die Bank setzte und damit das Bayern-Mittelfeld mutwillig freiräumte? Und warum um Fußballgottes willen hat sich der englische Nationalcoach Gareth Southgate im EM-Finale 2021 an der Psychologie des Spiels versündigt, indem er das Elfmeterschießen vorwiegend von gerade erst eingewechselten jungen Burschen bestreiten ließ, für die er bis dahin keine Verwendung gehabt hatte?