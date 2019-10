Das Spiel war bereits in der Nachspielzeit angekommen, da sangen die Münchner Fans das Lied, das an diesem Abend unvermeidlich war. Dass einer noch reingehe, einer gehe noch "reeeiin", schallte es aus dem Bayern-Block. Es ist ein Lied, das in aller Regel dann gesungen wird, wenn das Spiel seine Spannung verloren, wenn eine Mannschaft schon eine stattliche Zahl an Toren geschossen hat. Es ging dann keiner mehr rein, aber die Bayern hatten eh schon genug Treffer erzielt.

Ein geradezu unwirkliches Fußballspiel hatten die Fans an diesem Dienstag im Londoner Norden gesehen, Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sprach in seiner Bankettrede von einem "denkwürdigen Tag", die Mannschaft habe "etwas Geschichte geschrieben". Es war, grob zusammengefasst, ein Tag, an dem das Team von Trainer Niko Kovac zunächst bedenklich wackelte, an dem es sich dann stabilisierte und schließlich gegen Tottenham Hotspur, den Finalisten der vergangenen Champions-League-Saison, eine Mannschaft um Harry Kane, Hugo Lloris und Dele Alli 7:2 gewann.

Und es war auch ein Tag, an dem vier dieser sieben Tore Serge Gnabry schoss. "7:2 ist im Profifußball eigentlich ein bisschen unrealistisch", sagte Joshua Kimmich, und Kapitän Manuel Neuer fühlte gar mit seinem Torwart-Kollegen: "Hugo Lloris tut mir schon ein bisschen Leid. Der konnte wirklich nichts machen."

Zur Pause hätten die Bayern auch zurückliegen können

Und das war auch etwas, was Neuer nun hervorhob: dass die Münchner wieder ihre Chancen nutzten. Nach dem Spiel gegen Paderborn habe man sich das "auf die Fahne geschrieben". Der Plan klappte. Beim 1:1: Traf Kimmich gefühlvoll ins lange Eck. Beim 2:1: Drehte sich Robert Lewandowski am Strafraum und schoss flach ein. Beim 3:1: Lief Gnabry die Linie entlang, zog nach innen und drosch den Ball ins Eck (nur mal nebenbei: Hat man solche Laufwege nicht schonmal irgendwie auf dem anderen Flügel gesehen beim FC Bayern?). Beim 4:1: Ging Gnabrys leichter Schuss an den Pfosten und von dort ins Tor. Beim 5:2: Nahm Gnabry einen famosen Pass von Thiago mit und verwandelte (woraufhin übrigens nicht wenige Zuschauer entschieden, sich die restlichen paar Minuten zu sparen). Beim 6:2: Schloss Lewandowski ausgesprochen platziert ab. Beim 7:2: Zielte Gnabry zur Abwechslung etwas höher.

Als erstaunlich qualifizierte diese Tore auch, dass sie überhaupt fielen, denn nach einer guten halben Stunde sah es absolut und rein gar nicht danach aus, als würde der FC Bayern mit fünf Toren Unterschied gewinnen. "Wir haben nicht 100 Prozent der Leistung abrufen können, aber dann ab der 30. Minute glaube ich 110", sagte Niklas Süle und übertrieb nur ein bisschen. Und Neuer bemerkte faktisch richtig: "Wir sind mit einem 2:1 in die Halbzeit gegangen und hätten auch theoretisch zurückliegen können."

Regen Besuch hatte der Bayern-Keeper zunächst erlebt, als Stammbesucher fungierte Tottenhams Angreifer Heung-Min Son. Scheiterte er zunächst zwei Mal am Münchner Torwart, profitierte er schließlich von einem verunglückten Pass von Corentin Tolisso und schob zum 1:0 ein. Dass Tolisso so entscheidend patzte, hätte an einem anderen Tag auch zu einer größeren Sache werden können: Kovac hatte nicht Thiago, nicht Martínez von Anfang an ins Mittelfeld gestellt - sondern eben den Franzosen.