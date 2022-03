FC Bayern in der Champions League:Der Ältestenrat regelt das schon

FC Bayern in der Champions League

Die Magie des 7:1-Siegs gegen Salzburg hebt die Laune beim FC Bayern erheblich. Das Spiel lässt sich zudem als Aufforderung an die Chefetage verstehen, ein paar Verträge zu verlängern.

Von Christof Kneer

Für den Mann dieses Abends gab es hinterher keinen Pokal. Es ließ sich keine einzige Trophäe finden, die man dem Helden hätte aufdrängen können, keine silberne Salatschüssel, kein vergoldeter Henkeltopf, nicht mal ein Didi-Man (bitte googeln). Eine Loskugel aus Platin wäre eine angemessene Entlohnung für Michael Heselschwerdt gewesen, aber daran hatte natürlich niemand gedacht. So muss sich der Mann weiterhin mit jenem immerhin auch einzigartigen Titel trösten, den er besitzt, "Head of Club Competition". Diesen Titel kann man zwar nicht in die Luft stemmen und sich dabei mit Konfetti beregnen lassen, aber auf einer Visitenkarte macht er sich ganz gut.