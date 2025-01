Von Jonas Beckenkamp, Rotterdam

Zur Abwechslung also ein paar Beobachtungen aus Rotterdam: Die Architekten und Architektinnen trauen sich in dieser Stadt wirklich etwas. Überall steht gebäudetechnisch etwas über oder gleich schräg, der Markthalle hat man ein Dach in Hufeisenform verpasst, und es gibt Fußgängerampeln, die in vollem Gehorsam auf Grün springen, wenn man das Knöpfchen drückt. Und dann dieser Regen! Der schafft es an einem Tag von oben, von der Seite und irgendwann aus allen Richtungen gleichzeitig zu prasseln. Wo gibt es schon solche Vielfalt? Andererseits wurden so irgendwann auch die wirklich sehr weißen Turnschuhe von Vincent Kompany nass, als er kurz vor Mitternacht aus dem Presseraum des Stadions „De Kuip“ eine Etage tiefer zum Mannschaftsbus ging.