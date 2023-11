Von Philipp Schneider

Thomas Tuchel hatte sich in der so unangenehm unter die Kleidung kriechenden Eiseskälte von Fröttmaning die Mütze bis runter auf die Augenbrauen gezogen. Dann blickte er haarscharf vorbei an der dicken Wolle nach oben, hoch auf die Uhr auf der Anzeigetafel. Sämtliche potenziellen Stirnfalten waren unter der Kopfbedeckung verborgen, aber alles an seiner Mimik sagte: Ganz schön spät für so wenig Tore!