In der Champions League gegen Real Madrid ohne den begabtesten Fußballer im eigenen Kader anzutreten, das wäre undenkbar gewesen. In einem K.-o.-Spiel auf der größtmöglichen Bühne brauchte es ihn, um sich ständig den Ball zu holen, ihn vors Tor zu dribbeln, nicht weniger als eine Hauptrolle war für ihn vorgesehen. Also erfuhr Jamal Musiala eine Spezialbehandlung der medizinischen Abteilung des FC Bayern: Seit Monaten spiele er mit Schmerztabletten und Spritzen, gab er zu.
Jamal Musiala beim FC BayernDas Schweinsteiger-Szenario
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Ist Jamal Musiala schon wieder bereit für die großen Momente? Im Champions-League-Rückspiel gegen Real Madrid muss er das wohl sein. In der Nationalmannschaft ist auch ein anderer Plan denkbar.
Von Sebastian Fischer und Philipp Schneider
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