Die Frage klang einfach, aber Vincent Kompany hielt sie aus einleuchtenden Gründen für schwierig: Worauf es ankommen werde im Viertelfinal-Rückspiel an diesem Mittwoch gegen Real Madrid? „Auf so viele Sachen“, sagte der Trainer des FC Bayern und zählte auf: die „individuelle Qualität von den Spielern“, die „kollektive Intensität“, eventuell sogar auf den Schiedsrichter. Und schließlich könnten auch „Standards“ die Partie entscheiden.