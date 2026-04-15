Die Frage klang einfach, aber Vincent Kompany hielt sie aus einleuchtenden Gründen für schwierig: Worauf es ankommen werde im Viertelfinal-Rückspiel an diesem Mittwoch gegen Real Madrid? „Auf so viele Sachen“, sagte der Trainer des FC Bayern und zählte auf: die „individuelle Qualität von den Spielern“, die „kollektive Intensität“, eventuell sogar auf den Schiedsrichter. Und schließlich könnten auch „Standards“ die Partie entscheiden.
Bayern gegen RealWorauf es im Rückspiel ankommt
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Die individuelle Qualität, die Taktik – oder gar der Schiedsrichter? Es gibt viele Faktoren, die das Viertelfinal-Rückspiel in München entscheiden könnten. Der Versuch einer Prognose.
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