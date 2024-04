Zwei pfiffige Trainer, ein hohes Tempo und Tore zu den unmöglichsten Zeitpunkten: Der FC Bayern und Real Madrid liefern einen fulminanten Champions-League-Abend - wegen einer unnötigen Aktion in der Schlussphase reicht es für die Münchner nur zu einem 2:2.

Aus dem Stadion von Philipp Schneider

Es ist ja ein ganz hübsches Gimmick, das die Errichter der Arena von Fröttmaning vor rund 20 Jahren in den Boden einließen: Immer wenn der Halbzeit- oder der Schlusspfiff ertönt, hebt sich der Rasen am Spielfeldrand auf magische Weise und gibt die Treppen zu den Katakomben frei. Im Grunde geht das recht zackig. Aber Thomas Tuchel konnte es gar nicht schnell genug gehen nach den ersten 45 Minuten dieses Champions-League-Halbfinals gegen Real Madrid. Fußball kann ja so unfassbar unfair sein!