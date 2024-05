FC Bayern in der Champions League:Tuchel schwelgt von Mythos und Magie

Von Philipp Schneider, Madrid

Verflixt, dieses nervige Stück Stoff! Immer wenn sich der groß gewachsene Passagier auf Sitzplatz 5A nach vorn beugte, und genau das tat er am Dienstag um exakt 11.36 Uhr, da berührte der blaue Vorhang fast seine Frisur. Der Fluch eines langen Oberkörpers in der Holzklasse. Zumindest in Reihe 5, in der man bei der Lufthansa von den besseren Plätzen nur von besagter Gardine getrennt sitzt. Die Businessclass, so nah und doch so fern für Oliver Kahn.