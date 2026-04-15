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FC Bayern in der EinzelkritikDiaz schießt, trifft und rennt los wie Forrest Gump

Lesezeit: 5 Min.

Luis Diaz (links) erzielt für die Bayern das Tor zum 3:3.
Luis Diaz (links) erzielt für die Bayern das Tor zum 3:3. Tom Weller/dpa

Der Kolumbianer weiß gar nicht, wohin mit seiner Freude. Manuel Neuer erlebt ein Spiel wie eine ganze Saison. Und Joshua Kimmich besiegt seinen Real-Madrid-Fluch. Die Bayern in der Einzelkritik.

Von Martin Schneider

Manuel Neuer

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