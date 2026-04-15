Manuel Neuer
FC Bayern in der EinzelkritikDiaz schießt, trifft und rennt los wie Forrest Gump
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Der Kolumbianer weiß gar nicht, wohin mit seiner Freude. Manuel Neuer erlebt ein Spiel wie eine ganze Saison. Und Joshua Kimmich besiegt seinen Real-Madrid-Fluch. Die Bayern in der Einzelkritik.
Von Martin Schneider
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