Eine Reise in die Niederlande im kühlen Januar, das war eine unangenehme Erfahrung für den FC Bayern. Ein Jahr ist es her, dass die Münchner in der Champions League bei Feyenoord Rotterdam mit 0:3 verloren und Joshua Kimmich sein Team vernichtend kritisierte: „Wir sind keine Spitzenmannschaft“, sagte er.
FC BayernMusiala meldet sich endgültig zurück
Bei seinem ersten Startelfeinsatz seit seiner schweren Verletzung trifft Jamal Musiala beim 2:1 gegen die PSV Eindhoven. Der FC Bayern sichert sich dadurch Platz zwei in der langen Champions-League-Tabelle – und geht vorerst dem FC Arsenal aus dem Weg.
Dayot Upamecano:Er lässt die Bayern warten
Seit Weihnachten liegt Dayot Upamecano ein Papier zur Vertragsverlängerung vor. Obwohl er unter Trainer Kompany zufrieden ist wie nie zuvor, hat er es bisher nicht unterzeichnet. Jetzt setzen ihm die Münchner eine Frist.
