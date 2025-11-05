Zum Hauptinhalt springen

FC Bayern in der Champions LeagueJetzt können sie auch noch verteidigen

Die Bayern feiern ihren Sieg bei PSG. Ganz rechts tanzt Dayot Upamacano, der vielleicht sein bestes Spiel für die Münchner gezeigt hatte.
Die Bayern feiern ihren Sieg bei PSG. Ganz rechts tanzt Dayot Upamacano, der vielleicht sein bestes Spiel für die Münchner gezeigt hatte. (Foto: Bahho Kara/Kirchner-Media/Imago)

Erst fußballerisch brillieren, dann zu zehnt kämpfen: Das 2:1 in Paris beweist, welch facettenreiches Spitzenteam der FC Bayern geworden ist – mit zwei Hauptdarstellern aus der Abwehr.

Von Sebastian Fischer, Paris

Wie passend, dass die Pressekonferenzen im Pariser Prinzenparkstadion auf einer Bühne stattfinden, in einem Saal, der „Auditorium“ heißt. Der Vorhang blieb zwar geschlossen, er diente bloß als Kulisse für eine Sponsorenwand, Vincent Kompany saß im Scheinwerferlicht davor. Aber der Rahmen wirkte doch angemessen, um über eine Art Gesamtkunstwerk zu sprechen.

2:1-Sieg in der Champions League
:Paris kann zehn Bayern nicht bezwingen

In Halbzeit eins brilliert der FC Bayern phasenweise gegen Paris Saint-Germain. Luis Díaz trifft doppelt, sieht kurz vor der Pause aber Rot. 45 Minuten lang wehren sich die Münchner in Unterzahl – erfolgreich.

SZ PlusVon Sebastian Fischer

