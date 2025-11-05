Erst fußballerisch brillieren, dann zu zehnt kämpfen: Das 2:1 in Paris beweist, welch facettenreiches Spitzenteam der FC Bayern geworden ist – mit zwei Hauptdarstellern aus der Abwehr.

Wie passend, dass die Pressekonferenzen im Pariser Prinzenparkstadion auf einer Bühne stattfinden, in einem Saal, der „Auditorium“ heißt. Der Vorhang blieb zwar geschlossen, er diente bloß als Kulisse für eine Sponsorenwand, Vincent Kompany saß im Scheinwerferlicht davor. Aber der Rahmen wirkte doch angemessen, um über eine Art Gesamtkunstwerk zu sprechen.