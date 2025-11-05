Wie passend, dass die Pressekonferenzen im Pariser Prinzenparkstadion auf einer Bühne stattfinden, in einem Saal, der „Auditorium“ heißt. Der Vorhang blieb zwar geschlossen, er diente bloß als Kulisse für eine Sponsorenwand, Vincent Kompany saß im Scheinwerferlicht davor. Aber der Rahmen wirkte doch angemessen, um über eine Art Gesamtkunstwerk zu sprechen.
FC Bayern in der Champions LeagueJetzt können sie auch noch verteidigen
Lesezeit: 4 Min.
Erst fußballerisch brillieren, dann zu zehnt kämpfen: Das 2:1 in Paris beweist, welch facettenreiches Spitzenteam der FC Bayern geworden ist – mit zwei Hauptdarstellern aus der Abwehr.
Von Sebastian Fischer, Paris
2:1-Sieg in der Champions League:Paris kann zehn Bayern nicht bezwingen
In Halbzeit eins brilliert der FC Bayern phasenweise gegen Paris Saint-Germain. Luis Díaz trifft doppelt, sieht kurz vor der Pause aber Rot. 45 Minuten lang wehren sich die Münchner in Unterzahl – erfolgreich.
Lesen Sie mehr zum Thema