Zwei Tore, eine rote Karte: Niemand ist für den Verlauf der Partie in Paris relevanter als der Stürmer Luis Díaz. Schon jetzt wird klar, wie sehr er das Spiel der Münchner beeinflusst.

Wenn Max Eberl über die Bewertung von Fußballspielen und Fußballspielern spricht, merkt man ihm seine Sozialisierung als Profi in den Neunzigerjahren unweigerlich an. Damals, in einer Welt vor den sozialen Medien, waren es noch nicht die Bemerkungen in den Kommentarspalten, mit denen über die Leistungen der Spieler geurteilt wurde. Als maßgeblich für das öffentliche Meinungsbild galten die Benotungen in der Fachpresse.