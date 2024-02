Gazzetta dello Sport: "Bayern, was für eine Ohrfeige! Am Valentinstag versenkt ein perfekter Elfmeter des Ex-Dortmunders Immobile Tuchels Elf. Lazio nutzt Bayerns schwierige Phase aus. Vor allem in der zweiten Halbzeit verlieren die Münchner den wenigen Glanz, den sie in der ersten Phase gezeigt hatten."