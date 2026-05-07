Vincent Kompany hat in den vergangenen Monaten nach Spielen seiner Mannschaft über mitreißenden Fußball gesprochen, über weit mehr als hundert Tore, große Siege, einen bewunderten Spielstil. Und jetzt? Drehte er sich in dem Bürostuhl, in dem die Trainer in der Arena des FC Bayern die Pressekonferenzen geben, leicht nach vorn, um die Ballbehandlung seines Verteidigers Konrad Laimer nachzustellen. „Es war ganz deutlich, dass er den Ball so mitnimmt, mit seiner Hüfte“, sagte der Trainer.