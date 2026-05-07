Vincent Kompany hat in den vergangenen Monaten nach Spielen seiner Mannschaft über mitreißenden Fußball gesprochen, über weit mehr als hundert Tore, große Siege, einen bewunderten Spielstil. Und jetzt? Drehte er sich in dem Bürostuhl, in dem die Trainer in der Arena des FC Bayern die Pressekonferenzen geben, leicht nach vorn, um die Ballbehandlung seines Verteidigers Konrad Laimer nachzustellen. „Es war ganz deutlich, dass er den Ball so mitnimmt, mit seiner Hüfte“, sagte der Trainer.
FC Bayern in der Champions LeagueEine Handbreit unterlegen
Lesezeit: 4 Min.
Nach dem Halbfinal-Aus gegen PSG empört sich der FC Bayern über einen Fehler des Schiedsrichters – und muss doch anerkennen: Fußballerisch fehlen ein paar Facetten zur absoluten Spitze.
Lesen Sie mehr zum Thema