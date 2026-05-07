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FC Bayern in der Champions LeagueEine Handbreit unterlegen

Lesezeit: 4 Min.

Harry Kane traf spät zum 1:1, aber das reichte den Bayern nicht gegen eine sehr überzeugende PSG-Elf.
Harry Kane traf spät zum 1:1, aber das reichte den Bayern nicht gegen eine sehr überzeugende PSG-Elf. Adam Pretty/Getty Images

Nach dem Halbfinal-Aus gegen PSG empört sich der FC Bayern über einen Fehler des Schiedsrichters – und muss doch anerkennen: Fußballerisch fehlen ein paar Facetten zur absoluten Spitze.

Von Sebastian Fischer

Vincent Kompany hat in den vergangenen Monaten nach Spielen seiner Mannschaft über mitreißenden Fußball gesprochen, über weit mehr als hundert Tore, große Siege, einen bewunderten Spielstil. Und jetzt? Drehte er sich in dem Bürostuhl, in dem die Trainer in der Arena des FC Bayern die Pressekonferenzen geben, leicht nach vorn, um die Ballbehandlung seines Verteidigers Konrad Laimer nachzustellen. „Es war ganz deutlich, dass er den Ball so mitnimmt, mit seiner Hüfte“, sagte der Trainer.

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Ein Handspiel des Verteidigers, das keines war, wird zu einer entscheidenden Szene. Michael Olise ist zwischendurch nicht zu sehen – und Harry Kane erst zu spät. Die Bayern in der Einzelkritik.

SZ PlusVon Sebastian Fischer

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