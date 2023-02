Von Sebastian Fischer, Paris

Ein Plan hatte funktioniert, da musste er schon über den nächsten sprechen. Julian Nagelsmann saß im Pressekonferenzraum, der im Prinzenparkstadion Auditorium heißt und ein bisschen wie ein kleines Kino aussieht - es ist eben wirklich sehr vieles ausgesprochen schick in Paris. Nagelsmann saß also an einem der renommiertesten Orte im europäischen Fußball, nach einem seiner bisher wichtigsten Siege als Trainer des FC Bayern - doch es half ja nichts: Die Geschehnisse der vergangenen halben Stunde beim 1:0 im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales hatten dazu geführt, dass er nun erklärte, im Rückspiel "ein bisschen was anpassen" zu müssen.