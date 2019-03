11. März 2019, 17:04 Uhr Champions League live FC Bayern gegen Liverpool im Liveticker

Das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League steht an: Der FC Bayern trifft am Mittwochabend (Anpfiff 21 Uhr) in der eigenen Arena auf den FC Liverpool. Die Briten um Trainer Jürgen Klopp gelten als favorisiert, allerdings haben sich die Münchner durch das 0:0 in Liverpool in eine gute Ausgangslage gebracht.

Die Bayern müssen das Rückspiel nun gewinnen, während Liverpool schon ein Unentschieden mit mindestens einem Tor genügt, um ins Viertelfinale einzuziehen. München hofft auf die Rückkehr des zuletzt verletzten Kingsley Coman. Der rotgesperrte Thomas Müller fällt dagegen sicher aus.

Hier geht es zum Liveticker: