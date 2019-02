19. Februar 2019, 23:22 Uhr Champions League Bayern bringt Anfield zum Schweigen

Der FC Bayern erarbeitet sich beim 0:0 in der Champions League beim FC Liverpool eine Menge Respekt.

Die Ausssichten für das Achtelfinal-Rückspiel in drei Wochen sind gut.

Von Claudio Catuogno

You'll never walk alone, sangen sie also an der Anfield Road, die Fußballhymne schlechthin, zelebriert von fast 50 000 Kehlen - aber das war ja keine Überraschung gewesen für die Spieler des FC Bayern. Sie schienen das sogar ein bisschen zu genießen, besonders Mats Hummels konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. Die Überraschung kam dann bald nach dem Anpfiff.

Hatte es von den Fans des FC Liverpool nicht geheißen, dass sie immer weiter singen und toben, weiter, immer weiter, dass sie ihre Mannschaft nach vorne peitschen, und dann steht es irgendwann Mitte der ersten Halbzeit 3:0, einfach weil Team und Stadion eine Symbiose bilden, die jeden Gegner erstarren lässt?

Nun, an diesem Dienstagabend sangen sie schon bald nicht mehr, die Liverpool-Fans, stattdessen bestaunten sie dieses Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale auf erstaunlich geräuscharme Weise. Und auf den Tribünen hörte man die Bayern-Fans.

Goretzka fällt aus - Martínez spielt von Beginn an

Vertauschte Rollen also, und der Grund dafür war: Respekt. Das war wahrscheinlich die wichtigste Botschaft dieses Spiels aus Münchner Sicht: dass der FC Bayern sich in Liverpool eine Menge Respekt zurückgearbeitet hat nach zuvor ziemlich wackeligen Wochen. Und auch nicht ganz unwichtig ist natürlich das Ergebnis: ein 0:0, das ihnen alle Möglichkeiten offen hält, das Viertelfinale zu erreichen.

Es wird auf dieser Welt zwar immerzu irgendwo Fußball gespielt und übertragen - aber Spiele, die vorher derart groß erscheinen, sind dann doch die Seltenheit. Seit 1981 hatte der FC Bayern nicht mehr in Liverpool gespielt, seit 38 Jahren also, Pokal der Landesmeister hieß der Wettbewerb damals noch. Und auch dies nicht zu vergessen: In bislang 19 Versuchen hatte noch nie eine deutsche Mannschaft in Anfield gewonnen.

Und nun sollte dieses Achtelfinale quasi die gesamte Bayern-Saison definieren, und die Frage, ob der neue Trainer Niko Kovac der ganz großen Bühne gewachsen ist, am besten gleich mit! Und zumindest einige Fragen erscheinen nun tatsächlich beantwortet: Ja, die Bayern mögen zwar von den bislang sechs Pflichtspielen dieses Jahres kein einziges ohne Gegentor überstanden haben. Aber wenn es drauf ankommt, kriegen sie es hin.

Sollte der Trainer Kovac in den letzten Tagen gegrübelt haben, mit welchem Mittelfeld sich die Bayern den berüchtigten Kontern entgegenstellen sollen, dann erledigte sich das spätestens am Dienstagmorgen. Da meldete sich Leon Goretzka, einer der Besten der vergangenen Wochen, wegen andauernder Schmerzen an der Achillessehne endgültig ab. Damit war dann auch klar: Javi Martínez würde zusammen mit Thiago und James Rodríguez die Zentrale bilden. Martínez sollte dank seiner überragenden Zweikampfbilanz am Ende ein Schlüssel sein zum Erfolg.

Kingsley Coman wiederum war laut Kovac im Abschlusstraining zwar "nicht komplett schmerzfrei" nach seiner wieder aufgetretenen Sprunggelenksverletzung - befand sich allerdings selbst für einsatzfähig und besetzte den linken Flügel, anstelle von Frank Ribéry. Außerdem? Jérôme Boateng krank, Thomas Müller gesperrt, Arjen Robben weiter verletzt - so ergab sich der Rest von selbst.