27. November 2018, 22:51 Uhr Champions League Der FC Bayern kann es noch

Der FC Bayern gewinnt in der Champions League 5:1 (3:0) gegen Benfica Lissabon und qualifiziert sich fürs Achtelfinale.

Arjen Robben und Robert Lewandowski je zwei Mal und Franck Ribéry treffen für die Münchner. Gedson erzielt Lissabons Tor.

Ein blendend aufgelegter Arjen Robben und Torjäger Robert Lewandowski haben ihrem Trainer Niko Kovac vorerst den Job gerettet. Mit einem nie gefährdeten 5:1 (3:0) gegen Benfica Lissabon hat der krisengeplagte FC Bayern zum elften Mal in Serie das Achtelfinale der Champions League erreicht und seinem schwer angezählten Coach mit ziemlicher Sicherheit eine Atempause verschafft.

Nach zähem Anfang stellte Robben (13., 30.) mit zwei sehenswerten Treffern die Weichen auf Sieg für die mit dem nahezu letzten Aufgebot angetretenen Münchner, die sich dennoch stark formverbessert zeigten. Per Kopf erhöhte Lewandowski (36.) mit seinem 50. Tor in der Königsklasse. Auch das 4:1 ging wieder per Kopf (51.) auf das Konto des Polen.

Franck Ribery (76.), der kurz danach ausgewechselt wurde und seinen Trainer innig umarmte, traf zum Endstand. Gedson Fernandes (46.) verkürzte vor 70.000 Zuschauern zwischenzeitlich für Benfica 50 Sekunden nach seiner Einwechslung.

Im abschließenden Spiel der Vorrunde in der Königsklasse reicht der Kovac-Elf am 12. Dezember bei Ajax Amsterdam, das 2:0 bei AEK Athen gewann, ein Unentschieden zum Gruppensieg. Am Samstag müssen die Bayern die Leistung in der Bundesliga bei Werder Bremen bestätigen, ansonsten dürfte die Debatte um Kovac erneut beginnen. Präsident Uli Hoeneß hatte ihm am letzten Samstag lediglich eine Garantie für das Benfica-Spiel ausgestellt, als Nachfolger war bereits Arsene Wenger gehandelt worden.

Hoffenheim verpasst die K.o.Phase

Die TSG Hoffenheim hat dagegen keine Chance mehr auf den Einzug in die K.o.-Phase der Champions League. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann verpasste durch ein 2:3 (2:2) gegen Schachtjor Donezk auch am 5. Spieltag den Premierensieg in der Königsklasse und kann mit drei Punkten nicht mehr die ersten beide Plätze in Gruppe F erreichen.

Andrej Kramaric (17.) und Steven Zuber (40.) glichen aus, nachdem die Gäste durch einen Doppelschlag von Ismaily (14.) und Taison (15.) in Führung gegangen waren. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Adam Szalai (60.) agierte die TSG in Unterzahl, erneut Taison (90.+2) traf spät zum Sieg des ukrainischen Meisters. Im letzten Spiel der Gruppenphase treten die Kraichgauer am 12. Dezember (21.00 Uhr) beim englischen Champion Manchester City an.