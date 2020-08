Von Javier Cáceres, Lissabon

An vorderster Front ist Juan Bernat selten zu finden. Auf den wimmeligen Bildern, die nach dem Finaleinzug seines Klubs Paris St. Germain auf den offiziellen Kanälen verbreitet wurden, muss man ihn schon mit dem Brennglas suchen, er ist der perfekte Unscheinbare. Andererseits: Im Halbfinale gegen RB Leipzig war Bernat eben doch einmal an vorderster Front tätig. Er tauchte im gegnerischen Fünfmeterraum auf, obwohl er da nach den klassischen Bewegungsmustern als Linksverteidiger nichts verloren hat, und stellte per Kopf den 3:0-Endstand her. Danach war besiegelt, dass er wie PSG sein erstes Champions-League-Finale bestreiten wird. Gegen den FC Bayern, dem er vier Jahre lang treue, unauffällige, aber vor allem: verlässliche Dienste geleistet hatte.

Noch an jedem Ort, an dem er spielte, wird sich seiner mit warmherzigen Worten erinnert. Und doch bleibt frappierend, wie oft in Valencia, München und nun auch in Paris immer wieder das gleiche Wort fällt, wenn die Rede auf ihn kommt. Das Wort: diskret. Fast könnte man meinen, Bernat hätte sich nicht jahrelang entlang den Kalklinien der größten Stadien Europas verdingt, sondern am heimischen Strand von Cullera, in der Nähe von Valencia, wo das Mittelmeer die Fußabdrücke wegspült. Das Finale von Lissabon gegen den FC Bayern wird allerdings schon das 58. Champions-League-Spiel seiner Karriere sein. Und der Halbfinaltreffer gegen Leipzig war bereits sein siebtes Tor im wichtigsten Klubwettbewerb des Planeten.

In einem offenen Brief entschuldigte sich Uli Hoeneß

In Deutschland zudem ist er weniger dafür bekannt, dass er in seiner Debütsaison für den FC Bayern der Spieler mit der höchsten Einsatzzeit nach Torwart Manuel Neuer war und später erst wegen Verletzungen aus dem Rhythmus kam. Sondern dass im November 2018 ein verbaler Tritt, den Uli Hoeneß auf der legendären Artikel-1-Grundgesetz-Pressekonferenz des FC Bayern einem Reporter verabreichen wollte, auf dem Hintern des bereits abgewanderten Juan Bernat landete.

Einen "Scheißdreck" habe Bernat bei einem Champions-League-Duell der Bayern in Sevilla zusammengespielt, ereiferte sich Hoeneß. Unter anderem. Dass ihm die Kränkung des früheren Mitarbeiters unangenehm war, konnte man wenig später in einem offenen Brief nachlesen, in dem Hoeneß seine Wortwahl bedauerte: "Das hat mir sehr leid getan. Juan Bernat beleidigt zu haben, seine Spielweise in einem Spiel."

Bernat selbst, der gerade auf seine Zeit beim FC Bayern (2014 bis 2018; 76 Bundesligaspiele, drei Tore) wahnsinnig stolz ist, hielt sich zurück. "Ich werde Bayern immer dankbar sein für die vier Jahre, die ich dort verbringen durfte", sagte er einmal. Und an dieser Zurückhaltung hat sich jetzt, am Vorabend des Endspiels von Lissabon, nicht einmal ansatzweise etwas geändert. "Er ist ruhig, ausgeglichen und motiviert. Kühl wie die Abendluft", sagt einer, der ihn dieser Tage im Lager der Franzosen erlebt. Auch am Donnerstag galt die Konzentration dem wichtigsten Spiel seiner Karriere.

In Spaniens Nationalelf kam Bernat auf gerade einmal elf Einsätze, und als Trainer Luis Enrique am Donnerstag in Madrid das Aufgebot für die Nations-League-Spiele gegen Deutschland und die Ukraine im September bekannt gab, fehlte sein Name erneut. Jordi Alba (FC Barcelona) war früher schon an ihm vorbeigeflogen, nun taten es auch Sergio Reguilon (FC Sevilla) und Jose Luis Gaya (FC Valencia). Obwohl Bernat auf der linken Außenbahn immer eine verlässliche Größe war.

Zwar werden ihm defensive Schwächen attestiert, und es dürfte die Frage sein, ob er dem Tempo beispielsweise von Bayerns torgefährlichem Stürmer Serge Gnabry gewachsen ist. Doch seine Stärken sind weiterhin die gleichen, die den einstigen Münchner Kaderplaner Michael Reschke und Trainer Pep Guardiola dazu bewogen, ihn beim FC Valencia loszueisen. Zu ihnen zählt vor allem, dass er den Spielzügen seiner Mannschaft durch Akkuratesse im Passspiel und Ruhe die nötige Kontinuität verleiht - ein Geschenk für Mannschaften, die den Ballbesitz lieben.

Er sei "ein sehr wichtiger Spieler für uns", sagte Trainer Thomas Tuchel unlängst, und rühmte die "tolle Einstellung" und "große Mentalität" Bernats, der als Kind am Mare Nostrum spielte und träumte. Und der am Donnerstag, am Ufer des Tejo, den Nieselregen von Lissabon gegen die Scheiben des futuristischen Hotels Myriad fliegen sehen konnte. So lautlos und diskret wie Juan Bernat sein Spiel betreibt.