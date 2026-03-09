Zum Hauptinhalt springen

FC BayernDas seltsame Doppelleben des Leon Goretzka

Lesezeit: 5 Min.

Stand zuletzt sogar beim FC Bayern im Fokus: Leon Goretzka.
Stand zuletzt sogar beim FC Bayern im Fokus: Leon Goretzka. Ayman Alahmed/Steinsiek/Imago

Leon Goretzka übernimmt aktuell zwei verschiedene Rollen: Stammspieler im Nationalteam, Reservist beim FC Bayern. Beim DFB soll er einen Spielertyp verkörpern, den es in München gar nicht braucht.

Von Philipp Schneider

In dem wegweisenden und pünktlich zur Jahrtausendwende abgedrehten Film „Fight Club“ gibt es eine Szene, die dem Beobachter am Freitagabend ins Gedächtnis stieg, als der Fußballer Leon Goretzka nach einem 4:1 gegen Borussia Mönchengladbach auf dem Rasen stand und über sein Schaffen als Fußballer sinnierte.

