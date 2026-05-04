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MeinungChampions-League-HalbfinaleDer FC Bayern zeigt dem deutschen Frauenfußball, was möglich ist

Kommentar von Felix Haselsteiner

Lesezeit: 2 Min.

Sie müssen sich auch auf großer Bühne nicht verstecken: die Fußballerinnen des FC Bayern (rechts Giulia Gwinn), hier gegen Alexia Putellas vom FC Barcelona.
Sie müssen sich auch auf großer Bühne nicht verstecken: die Fußballerinnen des FC Bayern (rechts Giulia Gwinn), hier gegen Alexia Putellas vom FC Barcelona. Javier Borrego/Zuma Press/Imago

Die Münchnerinnen bieten der besten Mannschaft der Welt im Champions-League-Halbfinale Paroli. Auch wenn sie die heimische Liga wie nie zuvor dominieren, wäre es ein Fehler, sie auszubremsen.

Die besten Momente ihrer Saison erlebten die Fußballerinnen des FC Bayern, als sie nicht mehr vor Ehrfurcht erstarrten. In einer Schlussoffensive gegen die beste Mannschaft der Welt, vor 60 000 Zuschauern im Camp Nou, fehlte ihnen auf einmal überraschend wenig für ein 4:4 und einer Verlängerung. Zweimal trafen die Münchnerinnen die Latte, einmal nahm der Videoschiedsrichter ein Tor zurück. Mit dem Rücken zur Wand, als es um alles oder nichts ging, erkannten die Bayern: Selbst der übermächtige FC Barcelona ist nicht unschlagbar.

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Gegen die Favoritinnen aus Barcelona können die Münchnerinnen im Halbfinal-Rückspiel erst zum Schluss richtig mithalten. Beim 2:4 ergeben sich trotz des Aus in der Königsklasse positive Erkenntnisse.

SZ PlusVon Felix Haselsteiner

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