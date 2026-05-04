Die besten Momente ihrer Saison erlebten die Fußballerinnen des FC Bayern, als sie nicht mehr vor Ehrfurcht erstarrten. In einer Schlussoffensive gegen die beste Mannschaft der Welt, vor 60 000 Zuschauern im Camp Nou, fehlte ihnen auf einmal überraschend wenig für ein 4:4 und einer Verlängerung. Zweimal trafen die Münchnerinnen die Latte, einmal nahm der Videoschiedsrichter ein Tor zurück. Mit dem Rücken zur Wand, als es um alles oder nichts ging, erkannten die Bayern: Selbst der übermächtige FC Barcelona ist nicht unschlagbar.