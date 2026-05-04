Die besten Momente ihrer Saison erlebten die Fußballerinnen des FC Bayern, als sie nicht mehr vor Ehrfurcht erstarrten. In einer Schlussoffensive gegen die beste Mannschaft der Welt, vor 60 000 Zuschauern im Camp Nou, fehlte ihnen auf einmal überraschend wenig für ein 4:4 und einer Verlängerung. Zweimal trafen die Münchnerinnen die Latte, einmal nahm der Videoschiedsrichter ein Tor zurück. Mit dem Rücken zur Wand, als es um alles oder nichts ging, erkannten die Bayern: Selbst der übermächtige FC Barcelona ist nicht unschlagbar.
MeinungChampions-League-HalbfinaleDer FC Bayern zeigt dem deutschen Frauenfußball, was möglich ist
Kommentar von Felix Haselsteiner
Lesezeit: 2 Min.
Die Münchnerinnen bieten der besten Mannschaft der Welt im Champions-League-Halbfinale Paroli. Auch wenn sie die heimische Liga wie nie zuvor dominieren, wäre es ein Fehler, sie auszubremsen.
Champions League der Frauen:Bayern zeigt Courage – und scheitert doch knapp
Gegen die Favoritinnen aus Barcelona können die Münchnerinnen im Halbfinal-Rückspiel erst zum Schluss richtig mithalten. Beim 2:4 ergeben sich trotz des Aus in der Königsklasse positive Erkenntnisse.
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