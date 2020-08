Die Münchner treffen im Viertelfinale der Champions League auf den FC Barcelona. Wie stark ist das Team um Messi derzeit - und was zeichnet die Bayern-Elf aus?

Von Javier Cáceres, Christopher Gerards und Benedikt Warmbrunn

Der FC Bayern hat schon weniger prominente Viertelfinal-Gegner in der Champions League gesehen als jenen, auf den er am Freitag in Lissabon trifft: der FC Barcelona um Lionel Messi. Große Namen sind dort versammelt, doch wie stark ist das Team derzeit? Darüber spricht Javier Cáceres, der aus Lissabon über das Finalturnier berichten wird, im ersten Teil des Podcasts mit Moderator Christopher Gerards. Anschließend erläutert Bayern-Reporter Benedikt Warmbrunn, warum er die Münchner für den Topfavoriten hält.

Anmerkung: Mehr zur Situation vor dem Spiel zwischen Atlético Madrid und RB Leipzig finden Sie unter diesem Link.

