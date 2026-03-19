Der italienische Fußballtrainer Raffaele Palladino ist ein Freund des gepflegten Auftritts. Auch zehn Gegentore in zwei Partien können seiner wohlpräparierten Frisur nichts anhaben. So unzerknittert sitzen Hemd und Krawatte bei ihm nach 90 Minuten Fußball, wie es andere nicht hinbekommen, wenn sie vor der Taufe am Kirchenparkplatz aus dem Auto steigen. Man sieht Palladino nicht an, dass er im Schatten des Vesuvs geboren ist, im Moloch von Neapel. Alles an ihm riecht nach Mailand. Und wenn er spricht, wählt er ehrliche Worte, die schneiden wie Diamant.
Champions LeagueKann es sein, dass die Bayern als Favorit ins Bernabéu reisen?
Lesezeit: 5 Min.
Bergamos Trainer schwärmt derart vom Münchner Gegner, dass es fast schon unheimlich ist. Die große Frage vor dem Viertelfinale ist, ob Kompanys Elf dem alten Rivalen Real in Bestform begegnen kann – zumal der auf seinen Weltklassetorhüter verzichten muss.
Champions League:Kompany bringt doch noch einen 16-Jährigen
Jonas Urbig ist rechtzeitig fit, Leonard Prescott muss nicht ins Tor. Aber der FC Bayern hat nach dem 6:1 im Hinspiel auch im Rückspiel gegen Bergamo so wenig Probleme, dass Trainer Vincent Kompany der Jugend eine Chance geben kann.
Lesen Sie mehr zum Thema