Von Sebastian Fischer

Es hätte eine glorreiche Rückkehr werden können, sein erstes Spiel in der alten Heimat nach dem Abschied vor bald drei Jahren. Doch wenn es gerade Bilder gibt, die David Alaba beim Sport zeigen, dann solche von seiner Reha. Der 31-Jährige fällt seit Dezember mit einem Kreuzbandriss aus. Trotzdem werden manche an ihn denken müssen, wenn Real Madrid an diesem Dienstag in München zu Gast ist.