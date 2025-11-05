Joshua Kimmich ist in Paris auf einen Satz von ihm angesprochen worden, der schlecht gealtert ist. „Wir sind keine Spitzenmannschaft“, hat er Ende Januar nach einem 0:3 bei Feyenoord Rotterdam über den FC Bayern geurteilt. Nach dem 2:1 gegen PSG sagte er: „Momentan sind wir natürlich ein Topteam.“ Die gute Nachricht aus Sicht des FC Bayern: Es ist ein eher abwegiges Szenario, dass sich seine Einschätzung in ein paar Monaten wieder überholt haben wird. Die schlechte: Das heißt noch nicht, dass sie im Mai das spitzenmäßigste aller Topteams sein werden und ihr Ziel erreichen, die Champions League zu gewinnen.