Zum Hauptinhalt springen

FC Bayern in der Champions LeagueEine seltene Mischung aus Freude und Schmerz

Lesezeit: 5 Min.

Jubel trotz Sperre: Joshua Kimmich feiert das 6:1 gegen Bergamo.
Jubel trotz Sperre: Joshua Kimmich feiert das 6:1 gegen Bergamo. Daniele Mascolo/Reuters

Der FC Bayern schlägt Bergamo wie im Rausch, der Einzug ins Viertelfinale ist nahezu sicher. Doch drei Verletzungen drücken auf die Stimmung – und zwei Gelbsperren sorgen für Spuren von Heiterkeit.

Von Philipp Schneider, Bergamo

Das Spiel „Wer zuerst lacht, hat verloren“, bei dem es darum geht, ernste Miene zu bewahren, während man versucht, sein Gegenüber zum Lachen zu bringen, erfreut sich seit Jahrzehnten großer Beliebtheit auf Partys jeglicher Art. Die Regeln variieren. Grimassen schneiden, Witze erzählen, absurde Handlungen oder Tanzeinlagen sind meist erlaubt, um den Gegner zu erheitern. Körperkontakt ist verboten. Das Spiel hat inzwischen sogar Einzug erhalten in die deutschen TV-Studios, wo es unter dem Namen „LOL – Last one laughing“ vermarktet wird. Wer lacht, verliert dort ein Leben. Am Dienstagabend wurde LOL erstmals ausgetragen auf der großen Bühne eines Fußballspiels in der Uefa Champions League.

Zur SZ-Startseite

FC Bayern in Bergamo
:Sechs Tore, drei Verletzte

Herausragender Olise, starker Gnabry und eine schreckliche Nacht für Bergamo: Beim 6:1 im Achtelfinal-Hinspiel überrennt die Kompany-Elf viel zu mutige Italiener. Nach Schlusspfiff sorgt sich der FC Bayern aber um Davies, Musiala und Urbig.

SZ PlusVon Philipp Schneider

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite