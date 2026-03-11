Das Spiel „Wer zuerst lacht, hat verloren“, bei dem es darum geht, ernste Miene zu bewahren, während man versucht, sein Gegenüber zum Lachen zu bringen, erfreut sich seit Jahrzehnten großer Beliebtheit auf Partys jeglicher Art. Die Regeln variieren. Grimassen schneiden, Witze erzählen, absurde Handlungen oder Tanzeinlagen sind meist erlaubt, um den Gegner zu erheitern. Körperkontakt ist verboten. Das Spiel hat inzwischen sogar Einzug erhalten in die deutschen TV-Studios, wo es unter dem Namen „LOL – Last one laughing“ vermarktet wird. Wer lacht, verliert dort ein Leben. Am Dienstagabend wurde LOL erstmals ausgetragen auf der großen Bühne eines Fußballspiels in der Uefa Champions League.