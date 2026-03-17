Zum Hauptinhalt springen

FC Bayern in der Champions LeagueEs muss wohl doch nicht Harry Kane ins Tor

Lesezeit: 4 Min.

Achtung, keine Fotomontage! 2014 schlüpfte Harry Kane ins Trikot von Hugo Lloris und musste für ein paar Minuten den Torwart von Tottenham Hotspur geben. Dann rutschte ihm ein Freistoß von Jeronimo Barrales durch.
Achtung, keine Fotomontage! 2014 schlüpfte Harry Kane ins Trikot von Hugo Lloris und musste für ein paar Minuten den Torwart von Tottenham Hotspur geben. Dann rutschte ihm ein Freistoß von Jeronimo Barrales durch. Colorsport/Imago

Vier verletzte Torhüter! Bei allem Unglück arbeiten die Münchner an Lösungen, damit im Champions-League-Rückspiel gegen Bergamo nicht der beste Stürmer, ein Teenager oder Frau Holle das Tor hüten müssen.

Von Philipp Schneider

Harry Kane stand nach Schlusspfiff etwas ratlos vor der Kurve der mitgereisten Münchner Fans. Um ihn herum lachten seine Mannschaftskollegen, klatschten in die Hände, manche sangen mit. Nur der Engländer Kane verstand die Welt nicht mehr. Der Gesang war ja auf Deutsch.

Zur SZ-Startseite

MeinungProtest gegen Díaz-Sperre
:Der FC Bayern hat es mit seinem Furor übertrieben

SZ PlusKommentar von Johannes Aumüller

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite