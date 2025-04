Von Christof Kneer

Wie der Sommer von Jonas Urbig aussehen wird, weiß Jonas Urbig selbst noch nicht. Er weiß nur, dass ihm die zuständigen Stellen in Verein oder Verband eine Dienstreise buchen werden, allerdings mit noch unklarem Ziel: Entweder geht die Reise zur U21-Europameisterschaft in die Slowakei oder zur Klub-Weltmeisterschaft nach Amerika. In den USA würde Urbig vielleicht sogar ein Spiel abbekommen, etwa gegen Auckland City in Cincinnati/Ohio. In diesem Fall wäre Urbig eine doppelt historische Figur, nicht nur, weil er der wohl erste deutsche Torwart wäre, der in einem Pflichtspiel Auckland City begegnet. Er wäre auch der erste Torwart im weiten Universum, der in einem offiziellen Turnierspiel das Tor hüten darf, obwohl Manuel Neuer zur Verfügung steht.