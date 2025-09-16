Der Kader des FC Bayern vor der Champions-League-Saison Drei Big Max für Olise 16. September 2025, 17:21 Uhr | Lesezeit: 6 Min. |

Engländer hassen, dass ein deutscher Klub seine überragenden Fähigkeiten besser erkannt hat als die Klubs in der Premier League, wo er bereits spielte: Michael Olise. (Foto: Adam Pretty/Getty Images)

Der Transfermarkt hat gezeigt, wie weit die Premier League sogar dem FC Bayern enteilt ist. Vor dem Champions-League-Auftakt gegen Chelsea stellt sich also die Frage, ob die Münchner Spieler noch reif genug für die Insel sind – ein SZ-Kaderrundgang.

Von Christof Kneer und Philipp Schneider

