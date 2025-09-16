Zum Hauptinhalt springen

Der Kader des FC Bayern vor der Champions-League-SaisonDrei Big Max für Olise

Lesezeit: 6 Min.

Engländer hassen, dass ein deutscher Klub seine überragenden Fähigkeiten besser erkannt hat als die Klubs in der Premier League, wo er bereits spielte: Michael Olise.
Engländer hassen, dass ein deutscher Klub seine überragenden Fähigkeiten besser erkannt hat als die Klubs in der Premier League, wo er bereits spielte: Michael Olise. (Foto: Adam Pretty/Getty Images)

Der Transfermarkt hat gezeigt, wie weit die Premier League sogar dem FC Bayern enteilt ist. Vor dem Champions-League-Auftakt gegen Chelsea stellt sich also die Frage, ob die Münchner Spieler noch reif genug für die Insel sind – ein SZ-Kaderrundgang.

Von Christof Kneer und Philipp Schneider

Der FC Bayern hatte gerade erst den Hamburger Sportverein in winzige Fischstäbchen verhackstückt, da war Vincent Kompany gedanklich schon vier Tage weiter und drei Spielklassen höher. „Egal, ob der Gegner für eine Milliarde eingekauft hat oder für zehn Millionen“, Fußballspiele seien immer gleich ernst zu nehmen, befand der Münchner Trainer mit Blick auf das Champions-League-Spiel gegen den FC Chelsea an diesem Mittwoch.

