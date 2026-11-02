Harry Kane ist auch eine Woche nach der Kür zum besten Fußballer der Welt noch auf einer Glückwunsch-Tour in eigener Sache unterwegs. Am Montagabend saß er zur Pressekonferenz in einem Auditorium des Estadio Metropolitano in Madrid, das einem noch größeren Kinosaal gleicht, als es in der Arena in München der Fall ist. Und sobald spanische Journalisten das Wort für eine Frage ergriffen, ging es um den Ballon d’Or und seine nun endgültig glanzvolle Karriere.

Tatsächlich schafft es Kane, zu diesen Anlässen neben vielen immer gleichen Sätzen auch stets ein paar zu finden, die man von ihm nicht jedes Mal hört. Besonders schön gelang ihm das diesmal, als es um seine späte Anerkennung in England ging: „Die Leute, die Fußball verstehen, haben mein Spiel immer verstanden“, sagte er.

Kane gab auch eine in Nuancen anderslautende Antwort auf die seit Monaten wiederkehrende Frage nach der anstehenden Verlängerung seines Vertrags: „Wir sind extrem nah“, sagte er, es habe ein weiteres gutes Gespräch gegeben. „Hoffentlich in den nächsten Tagen“ könne etwas verkündet werden.

So wie Kane da am Vorabend des Champions-League-Spiels gegen Atlético Madrid sprach, konnte man zwischendurch meinen, sein persönlicher Triumph sei das einzige wichtige Thema beim FC Bayern gerade. Aber natürlich ging es auch um etwas anderes. „Es war ein bisschen eine Achterbahn“, sagte er über die vergangenen Tage. Und als er über das Spiel sprach und die mögliche Aufstellung im Angriff, sagte er: „Ich habe keine Ahnung, wer morgen spielen wird.“

Saibari wird drei bis vier Monate fehlen, Gnabry bis Weihnachten, sagt Sportvorstand Max Eberl

Das war natürlich von Kane nicht so fatalistisch gemeint, wie es klang, es war einfach sein Weg, die Frage nach dem Personal zu umschiffen. Aber es hilft ja nichts: Die Themen beim FC Bayern, das sind neben der Abwesenheit von Vincent Kompany wegen seiner Hirnhautreizung die vielen Verletzten, zu denen beim 2:2 gegen Dortmund am Samstag noch Ismael Saibari und Serge Gnabry hinzukamen. Saibari werde mit einem Riss der Syndesmose im Sprunggelenk „drei bis vier Monate“ ausfallen, wie Sportvorstand Max Eberl vor dem Abflug nach Madrid gesagt hatte. Gnabry werde mit einer Muskelverletzung „bis Weihnachten nicht einsatzfähig sein“. Jamal Musiala und Luis Díaz fehlen weiterhin.

Für die Zehnerposition kommen somit vor allem Nathaniel Brown und Lennart Karl infrage. Kompany-Vertreter Aaron Danks machte seine Arbeit insofern im Sinne seines Chefs, dass er keinerlei Hinweise auf die Startelf gab. Es gebe sogar noch mehr Kandidaten als die beiden für die Rolle, sagte Danks, ohne diesen Gedanken weiter auszuführen. Auch ob die angeschlagenen Manuel Neuer und Michael Olise, die beide am Abschlusstraining teilnahmen, Kandidaten für die Startelf oder (im Fall von Olise) eher für eine Einwechslung sind, ließ er offen.

Worüber er gerne sprach, war „die Evolution von Atlético“. Die Mannschaft von Trainer Diego Simeone, für ihre Physis, ihre Leidenschaft und ihre Stärke in der Defensive bekannt, sei inzwischen auch im Ballbesitz sehr gut. „Wir wissen, dass sie auch ein sehr gefährliches Team im Angriff sind“, sagte Kane.

Nach zwei Unentschieden geht es für die Bayern bereits darum, mit einem Sieg die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, zum Ende der Ligaphase unter die besten Acht zu kommen und die Playoffs zu vermeiden. Dass dies nun großen Druck bedeute, wollte Danks aber nicht bestätigen. Schließlich habe PSG auch schon die Champions League gewonnen, ohne unter den besten Acht zu landen. Auch das war ein Satz, der genauso von Kompany stammen könnte. Und er bewies: Die Zuversicht ist aller Verletzten zum Trotz weiter sehr groß beim FC Bayern.