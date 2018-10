23. Oktober 2018, 14:32 Uhr FC Bayern in der Champions League Ein Spiel genau zur richtigen Zeit

Der FC Bayern tritt am Dienstagabend in der Champions League bei AEK Athen an. Alles andere als ein Sieg wäre eine Enttäuschung.

Ribéry fällt für die Partie sicher aus, der Einsatz von Alaba ist ungewiss.

Von Christopher Gerards , Athen

Die Pressekonferenz war fast an ihrem Ende angekommen, da ging es beim FC Bayern plötzlich wieder um: Respekt. Ein griechischer Journalist hatte den Münchner Trainer Niko Kovac gefragt, ob er Angst habe vor AEK Athen, dem Gegner in der Champions League an diesem Dienstagabend. Kovac wartete auf die Übersetzung, dann sagte er, dass er grundsätzlich keine Angst habe. Er habe aber "immer Respekt", sagte Kovac, "vor jedem Gegner". Und vor AEK Athen habe er "großen Respekt".

Ja, der FC Bayern hat wieder über Respekt geredet, aber diesmal mussten sich die Reporter nichts anhören über vermeintliche Respektlosigkeiten oder Polemiken ihrerseits, es hat sie auch kein Karl-Heinz Rummenigge gefragt, ob's eigentlich noch geht. Natürlich wurde die Wutrede vom Freitag thematisiert, es ging darum, was Trainer Kovac vorab gewusst hatte ("Ich hab' jetzt nicht gewusst, in welche Richtung das genau geht"), welche Rolle die Pressekonferenz vor der Wolfsburg-Partie spielte ("überhaupt nicht maßgebend") oder ob sie die Stimmung in der Mannschaft beeinflusst habe ("kann schon sein").

Aber als Kovac über Respekt redete, da beschrieb er tatsächlich nur seine Gefühle für den Gegner.

Einspielen für das große Duell gegen Dortmund

Es ist noch gar nicht lange her, da wäre dieser Kick in der Champions-League-Gruppe E gegen Athen (Anpfiff 18.55 Uhr, Liveticker auf SZ.de) halt ein Termin zwischen dem, sagen wir, 4:1 gegen Mainz und dem turnusmäßigen 8:2 gegen den HSV gewesen. Ein Termin, den man aus vertraglichen und wettbewerbslogischen Gründen bestreiten muss, der aber kein echtes Prickeln auslösen will. Das Duell gegen Athen (in der Champions League bislang zwei Spiele, zwei Niederlagen, 2:6 Tore) ist auch diesmal nicht das Spiel, auf das sich die Leute seit dem Sommer gefreut hätten und das nun endlich, endlich stattfindet. Andererseits: Für den FC Bayern kommt es genau zur richtigen Zeit.

Die Münchner sind gerade auf einer Art Mia-spielen-uns-wieder-in-Form-Tour, kurz nach dem Ende der Mia-ham-aufgehört-zu-gewinnen-Tour und der verbalen Zusatzetappe im Presseraum an der Säbener Straße. Nach dem 3:1 in Wolfsburg steht nun bei AEK Athen - wie der FC Bayern Vierter in der heimischen Liga - die zweite Etappe der neuen Rundfahrt an. Weitere Teilabschnitte führen über Mainz, Rödinghausen und Fröttmaning (gegen Freiburg und Anfang November im Rückspiel gegen Athen). Und obwohl auf jeder dieser Strecken der Tagessieg für die Bayern äußerst wünschenswert wäre, geht es auch darum, für die sehr, sehr wichtige Etappe am 10. November in eine respektable Form zu kommen. Dann geht es gegen Tabellenführer Borussia Dortmund.

Innenverteidiger Niklas Süle beschrieb am Montag eine "gewisse Unruhe", die er zuletzt in den Trainingswochen bemerkt habe. Aber inzwischen herrsche in der Mannschaft wieder eine bessere Stimmung, sagte er. Das habe weniger mit der Hoeneß-Rummenigge-Medienschelte zu tun als mit dem Sieg in Wolfsburg am Samstag. Nun wolle man "eine Siegesserie starten".

Ribéry fällt aus, Alaba ist fraglich

Nicht dabei sein wird Franck Ribéry, der wegen einer Wirbelblockade in München blieb. Und womöglich fällt auch Linksverteidiger David Alaba aus, der muskuläre Probleme hat und im Abschlusstraining mit Verband am linken Oberschenkel über den Platz lief. Was das für die Aufstellung am Dienstag bedeutet, ließ Kovac offen. Serge Gnabry könnte wie schon gegen Wolfsburg auf Ribérys Position spielen - oder aber Thomas Müller kehrt in die Startelf zurück. Sicher ist, dass Alaba im Fall der Fälle nicht von Juan Bernat ersetzt wird.

Wie die Größenverhältnisse vor diesem Abend dennoch aussehen, zeigte sich, als Kovacs Wissen über den Gegner abgefragt wurde. Er hatte vorher schon gesagt, dass er sich Athens Champions-League-Spiele angesehen habe. Schließlich fragte ihn ein Reporter aus Griechenland, ob er bestimmte Spieler bei AEK für wichtig halte. Das werde er seiner Mannschaft in Einzelanalysen zeigen, sagte Kovac. Aber einen Spieler erwähnte er doch, es klang nach "Chlofirides", ob er das richtig ausgesprochen habe? Gemurmel unter den einheimischen Journalisten, schließlich die Aufklärung: Es ging um Viktor Klonaridis, den Mann, der Athens einzige zwei Tore in dieser Champions-League-Saison geschossen hat.