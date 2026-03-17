Harry Kane stand nach Schlusspfiff etwas ratlos vor der Kurve der mitgereisten Münchner Fans. Um ihn herum lachten seine Mannschaftskollegen, klatschten in die Hände, manche sangen mit. Nur der Engländer Kane verstand die Welt nicht mehr. Der Gesang war ja auf Deutsch.
FC Bayern in der Champions LeagueEs muss wohl doch nicht Harry Kane ins Tor
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Vier verletzte Torhüter! Bei allem Unglück arbeiten die Münchner an Lösungen, damit im Champions-League-Rückspiel gegen Bergamo nicht der beste Stürmer, ein Teenager oder Frau Holle das Tor hüten müssen.
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