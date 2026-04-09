Hansi Flick hält sich gemeinhin mit Äußerungen über Schiedsrichter zurück, am Mittwochabend aber machte der 61-Jährige eine Ausnahme. Seine Mannschaft, der FC Barcelona, hatte soeben das Hinspiel im Viertelfinale der Champions League 0:2 gegen Atlético Madrid verloren, und als er sich in den Pressesaal des Camp Nou gesetzt hatte, war Flick noch immer über eine Skurrilität erbost, die sich auf dem Rasen zugetragen hatte. Die Gedanken des deutschen Trainers galten Schiedsrichter Christian Dingert, 45, der am Mittwoch als Video-Referee eingesetzt worden war. „Der VAR war heute sehr auf Atlético fokussiert, so ist es nun mal“, seufzte Flick resigniert und holte dann doch zu einem spitzen Gruß an den Landsmann Dingert und in die Heimat aus: „Es war ein Kerl aus Deutschland. Danke, Deutschland!“
FC Barcelona in der Champions League„Danke, Deutschland!“
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Eine rote Karte und ein verweigerter Elfmeter: Beim 0:2 gegen Atlético fühlt sich Barcelonas Coach Hansi Flick betrogen. Seinen Furor bekommt der deutsche Videoschiedsrichter ab.
Von Javier Cáceres
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