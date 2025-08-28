Youssoufa Moukoko sprang vor Freude über die Werbebande und dem erstbesten Fan am Zaun in die Arme. Der einstige Wunderknabe von Borussia Dortmund hatte Grund zum Feiern, nachdem er am Mittwochabend den FC Kopenhagen in die Champions League geschossen hatte. Sein verwandelter Foulelfmeter zum 2:0 gegen des FC Basel brachte im Playoff-Rückspiel die Entscheidung zugunsten der Dänen, die nach einem Jahr Pause damit in die millionenschwere Ligaphase der Königsklasse zurückkehren.

Der nach einer Stunde eingewechselte Moukoko hatte den Elfmeter selbst mit herausgeholt – durch einem klugen Pass auf den Teamkollegen Viktor Claesson, der daraufhin im Strafraum umgegrätscht wurde. Der 20 Jahre alte Moukoko, der sich beim BVB nicht durchgesetzt hatte und im Sommer für fünf Millionen Euro plus Boni nach Kopenhagen verkauft worden war, verwandelte den Strafstoß souverän (84.) zum Endstand. Zuvor hatte Andreas Cornelius die Führung erzielt (46.). Im Hinspiel in der Schweiz hatte es ein 1:1 gegeben.

Erst vor eineinhalb Wochen hatte Moukoko beim 3:1-Sieg gegen Nordsjaelland sein Premierentor für Kopenhagen erzielt, dies war zugleich sein erster Pflichtspieltreffer seit mehr als neun Monaten. Das einstige Sturmjuwel, das bei der WM 2022 in Katar im deutschen A-Kader stand, stockte nach überragenden Torquoten in der Dortmunder U17 und U19 in seiner Entwicklung und wurde vom BVB in der Vorsaison zunächst an OGC Nizza verliehen. In Frankreich brachte er es in 22 Spielen allerdings nur auf zwei Tore.

Moukoko steht nun auch vor einer Rückkehr in die deutsche U21-Nationalmannschaft. DFB-Trainer Antonio Di Salvo gibt an diesem Freitag seinen Kader für den Start in die EM-Qualifikation bekannt. Moukoko hatte zuletzt im November 2024 für die U21 gespielt, die Europameisterschaft im Sommer hatte er wegen mangelnder Spielpraxis verpasst.