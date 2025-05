Das brisanteste englische Fußballspiel der Saison findet am 21. Mai in Bilbao statt, und es bedeutet für die Premier League ein Novum in der Champions-League-Historie: Erstmals sind in Europas Königsklasse in der nächsten Saison sechs Klubs aus England am Start. Neben den vier fixen Plätzen hat die Premier League einen fünften ergattert, weil sie zu den zwei erfolgreichsten Ligen der Uefa-Wertung gehört, obwohl nach dem Halbfinal-Aus von Arsenal kein englisches Team im Champions-League-Finale steht. Und als sechster Starter kommt der Sieger des rein englischen Europa-League-Endspiels hinzu, das am Donnerstagabend Manchester United (gegen Bilbao) und Tottenham Hotspur (gegen Bodö/Glimt) souverän erreicht haben. Beide Teams haben zuletzt in der Premier League schwer enttäuscht, erhalten nun aber die Chance, beim Finale in Bilbao ihre Saison zu retten.