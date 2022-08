Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt müssen in der nächsten Europapokal-Saison zuschauen. Im Qualifikationsturnier für die Champions League verloren sie am Sonntag im dänischen Hjørring 1:2 gegen Ajax Amsterdam. Ein Last-Minute-Tor von Eshley Bakker (90.+2) beendete alle Träume des Teams von Niko Arnautis, das am Donnerstag noch 2:0 gegen Gastgeber Fortuna Hjørring gewonnen hatte. Nur Wolfsburg und Bayern München sind damit die deutschen Starter.