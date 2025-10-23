23 Gegentreffer in sechs Spielen: Die Abwehr von Eintracht Frankfurt verdient ihren Namen gerade nicht – Sportchef Markus Krösche setzt nach dem 1:5 gegen Liverpool zu einer Generalkritik an.

Der Mann, dessen Weggang die Eintracht angeblich in eine monumentale Sturmkrise hätte stürzen sollen, stapfte in der 74. Minute vom Platz. Hugo Ekitiké klatschte in seine emporgestreckten Hände und drehte sich um die eigene Achse, mutmaßlich, damit er einen vorerst letzten Panoramablick des Frankfurter Waldstadions einfangen konnte. War ja wirklich schön hier. Und vor allem laut. Das war in diesem Augenblick eher nicht der Fall, die Dezibelstärke war ausnahmsweise auch für sensible Ohren gut erträglich.