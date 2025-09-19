Leroy Sané und Ilkay Gündogan erleben mit Galatasaray eine betrübliche Rückkehr nach Deutschland. Frankfurt bleibt nach frühem Rückstand cool – das 5:1 tut auch dem neuen Stürmer Jonathan Burkardt sichtlich gut.

Von Javier Cáceres, Frankfurt

Der Abpfiff lag nicht einmal eine Minute zurück, da schellte bei Axel Hellmann, dem Vorstandsvorsitzenden von Eintracht Frankfurt, das Telefon. Am anderen Ende meldete sich Ali Koc, Präsident von Fenerbahce Istanbul, und was Hellmann trotz des Lärms in der Frankfurter Arena bestens verstand: Der Abend war Koc ein Fest gewesen. Mit 5:1 hatte Hellmanns Eintracht gegen Galatasaray gewonnen – bei Koc sorgte das deshalb für Genugtuung, weil sein Verein dem Nachbarn Galatasaray in tiefer Abneigung verbunden ist. Danke, säuselte Koc also ins Handy, fünfmal Danke. Demnächst stehen bei Fenerbahce Präsidentschaftswahlen an, nicht auszudenken, was es für die Chancen von Koc (und mittelbar für den soeben installierten Trainer Domenico Tedesco) bedeutet hätte, wenn Galatasaray nach den drei Meistertiteln in Serie auch noch international geglänzt hätte.