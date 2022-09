Von Javier Cáceres, Leipzig

Manchmal, sagt der brasilianische Fußballprofi Lucas Taylor, bleibe ihm nur die Flucht in die Stille - dann, wenn er mit seinen Mannschaftskameraden des ukrainischen Meisters Schachtjor Donezk in der Kabine sitzt und mitbekommt, wie die anderen über die Orte reden, in denen der Krieg tobt und wo sie Familienangehörige oder Freunde haben. Ein wenig Russisch hat er mal gelernt, vor Jahren schon, aber, sagt er in den Bildschirm seines Handys: "Ich lasse sie dann lieber alleine. Es ist eine sehr delikate Angelegenheit. Wissen Sie", fügt Taylor an, "ich bin nicht sonderlich religiös. Aber ich glaube an Gott. Und ich bete, dass der Krieg endlich aufhört."

Der Fußball schreibt wie das Leben seltsame Geschichten, und die Geschichte von Lucas Taylor und von den Brasilianern bei Schachtjor Donezk zählt zweifellos dazu. Schachtjor hat zwar nicht den samtenen melodischen Klang des Portugiesischen, sondern den metallenen Klang der Hämmer von Bergarbeitern. Aber die brasilianischste Mannschaft der Champions League wurde Schachtjor einst eben doch.

Nachdem ein Stürmer namens Brandão vor zwanzig Jahren vom brasilianischen SC Iraty nach Donezk gewechselt war, wurde Schachtjor zum Eldorado für etliche Profis aus der größten Exportnation des Weltfußballs. Dutzende Brasilianer folgten dem Ruf eines Klubs, der seit Jahren von einem Multimilliardär namens Rinat Achmetow gesponsert wird. Anfang April führte ihn das Magazin Forbes mit einem Privatvermögen von 4,3 Milliarden US-Dollar auf Rang 623 der reichsten Menschen der Welt. Doch mit dem Überfall Russlands im Februar schien festzustehen, dass die Geschichte Schachtjors keine weiteren Fußnoten mehr in Portugiesisch bekommen würde - obwohl just zu diesem Zeitpunkt so viele Brasilianer im Kader standen wie selten zuvor.

Die Lage in Kiew sei relativ ruhig, sagt Taylor: "Schießereien oder Explosionen habe ich nicht erleben müssen."

Am 24. Februar waren es noch 13 Brasilianer bei Schachtjor. Wenige Wochen später hatten alle 13 das Land wieder verlassen, viele kehrten in ihre Heimat zurück, meist überstürzt. Lucas Taylor, 27, ging hingegen den umgekehrten Weg: Er ließ sich von PAOK Saloniki aus Griechenland an Schachtjor verleihen. In die Ukraine. Trotz des Krieges.

Natürlich sei er von Verwandten und Bekannten gefragt worden, ob er verrückt geworden sei, "vor allem mein Vater hat sich große Sorgen gemacht", sagt er. Aber? "Ich hatte einfach den Traum, Champions League zu spielen. Seit ich ein Kind war." Am Geld habe es jedenfalls nicht gelegen, dass er in die Ukraine zurückgekehrt ist - zuvor hatte er in seiner langen Fußballervita auch schon in Lwiw und bei SK Dnipro gespielt. "Ich habe immer noch den gleichen Vertrag wie bei PAOK. In Griechenland hätte ich das gleiche Geld verdient", beteuert er. Aber mit Saloniki hätte er halt nicht Champions League gespielt, wie er es nun an diesem Dienstag erleben darf: Schachtjor tritt bei RB Leipzig an - mit Lucas Taylor.

Jeden Tag rufe er zu Hause an, erzählt er, bei Mutter Maria und bei Vater Sérgio. Beide hatten ihn nach seinem Wechsel zu Donezk am Ende doch unterstützt, was blieb ihnen auch anderes übrig? "Das Risiko war überschaubar, als ich bei Schachtjor unterschrieb - kein Vergleich zu den Anfangstagen des Krieges", sagt er, auch die Lage in Kiew sei nun vergleichsweise ruhig: "Schießereien oder Explosionen habe ich nicht erleben müssen. Vor ein paar Tagen erst war ich wieder mit Freunden im Restaurant essen." Seine Frau und sein Hund blieben dennoch in Griechenland. Ob das hart für ihn sei? "Am Ende gewöhnen wir Fußballer uns an alles."

Heimspiele der Champions League bestreitet Donezk im Legia-Stadion in Warschau

Aktuell gilt das zum Beispiel für vergleichsweise beschwerliche Reisen. Die Ukrainer weilen bereits seit Sonntag in Sachsen, sie fuhren von einem Auswärtsspiel bei Ruch Lwiw, wo sie 1:0 siegten, drei Stunden per Bus nach Lublin in Polen. Erst dort konnten sie den Privatflieger von Besitzer Achmetow nach Deutschland besteigen. Seine Champions-League-Heimspiele wird Donezk im Legia-Stadion in Warschau bestreiten. Der Vorverkauf läuft gut genug, dass mit vollen Häusern gegen Leipzig, Celtic Glasgow und erst recht gegen Real Madrid gerechnet wird. Das ist einerseits besser als im Olympiastadion in Kiew, wo sie gemäß dem derzeit geltenden Recht in der heimischen Liga zu Geisterspielen gezwungen sind. Andererseits sei es "natürlich nicht schön, ohne eigene Fans spielen zu können", sagt Taylor.

Genau genommen ist das allerdings seit Jahren so. Donezk liegt, wie der Name sagt, im Donbass-Becken in der Ostukraine. Und dort wird nicht erst seit Februar, sondern seit 2014 gekämpft. Das Stadion von Donezk wurde letztmals im Mai jenes Jahres bespielt. Schachtjor war schon zu dieser Zeit dafür bekannt, mit Vorliebe brasilianische Fußballer zu verpflichten - auch, weil der damalige Dauertrainer Mircea Lucescu (2004 bis 2016) davon überzeugt war, dass es keine besseren Fußballer unter der Sonne gebe als Brasilianer.

Wie viele genau es in den vergangenen beiden Jahrzehnten waren, hat der Pressesprecher des Klubs nicht parat - er schätzt die Zahl sehr konservativ auf mehr als 40. Für etliche von ihnen war Schachtjor das Versprechen auf Geld und langfristig für eine bessere Zukunft bei einem anderen Klub. Als den Angreifer Willian noch niemand kannte, zahlten die Ukrainer ihm 2,5 Millionen Dollar, er kam später beim FC Arsenal und FC Chelsea unter und wurde zum brasilianischen Nationalspieler. Fernandinho wurde, als er das Sprungbrett Schachtjor verlassen hatte, zu einer Legende bei Manchester City. Trainer Pep Guardiola holte 2015 Douglas Costa von Donezk nach München. Zuletzt wechselte Rechtsverteidiger Dodo nach Florenz - halb Europa jagte ihn.

"Ich habe Schachtjor schon als Kind gekannt, es ist ein Klub, der in Brasilien durchaus geläufig ist", sagt Lucas Taylor, der als Bub so gut und so berühmt werden wollte wie Ronaldo Fenômeno, der Weltmeister von 2002. Taylor wurde, immerhin, ein offensiver Rechtsverteidiger, der es ins Ausland schaffte, weil er die Außenbahn mit gebeugtem Nacken beackert. "Wir wissen, dass unsere Gruppe schwierig ist", sagt er vor dem Auftakt in Leipzig, "aber warum sollen wir nicht gute Resultate schaffen?" An Risikobereitschaft wird es dabei sicher nicht mangeln.