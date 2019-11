Am Ende einer perfekten Woche war Julian Nagelsmann bester Laune und applaudierte seiner Mannschaft. Das erstmalige Erreichen der K.o.-Runde in der Champions League ist für RB Leipzig nur noch Formsache. Der Bundesliga-Dritte siegte am Dienstag beim russischen Meister Zenit St. Petersburg 2:0 (1:0) und kann bereits mit einem Remis gegen Benfica Lissabon vor heimischem Publikum in drei Wochen den Achtelfinal-Einzug perfekt machen. "Wir haben noch einen Schritt zu gehen. Wir wollen aber gerne beide Spiele gewinnen", sagte Nagelsmann und nahm bereits den Gruppensieg ins Visier. Nach drei Siegen und 16:1 Toren innerhalb von sieben Tagen in drei verschiedenen Wettbewerben blieben keine Wünsche mehr offen. "Wir haben zwei Feuerwerke abgezogen, heute haben wir es souverän gemacht", fügte Nagelsmann hinzu: "Es war überraschend, dass der Gegner so tief verteidigt hat. Die Konterattacken haben wir gut wegverteidigt. Es war eine Frage der Zeit, bis wir in Führung gehen."

Den Sieg leitete Diego Demme mit dem Führungstor unmittelbar vor dem Pausenpfiff ein, als der 27-Jährige nach einem Freistoß von Marcel Sabitzer den Nachschuss ins Tor setzte (45.+5). Sabitzer sorgte schließlich in der zweiten Halbzeit für die Entscheidung (63.). Die Russen hatten gegen das forsche Auftreten der Gäste kaum eine Antwort parat, meist versuchten sie es mit langen Bällen.