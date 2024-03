Von Ulrich Hartmann, Dortmund

Safari-Fans, nur mal als Beispiel, wissen um die Exklusivität der Big Five: Löwe, Leopard, Elefant, Nashorn und Büffel bilden den elitären Zirkel der beliebtesten Foto-Motive in Afrika. Einer Antilope bleibt die Aufnahme in den geschlossenen Kreis der Großen Fünf verwehrt. Das ist in der Champions League glücklicherweise anders.