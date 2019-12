Nach Schlusspfiff sprang Hans-Joachim Watzke von seinem Sitzplatz auf, klatschte vor Begeisterung in die Hände, um dann schnurstracks von der VIP-Tribüne auf den Rasen zu eilen, wo Dortmunds Geschäftsführer jeden einzelnen Spieler, der ihm über den Weg lief, an sich drückte. Währenddessen ging es auch vor der Dortmunder Bank um intensiv ausgelebte Gefühle: Trainer Lucien Favre fiel Sportdirektor Michael Zorc mit einer Leidenschaft in die Arme, die man dem sonst so zurückhaltenden Schweizer gar nicht zugetraut hätte.

An einem empfindlich kühlen Dezemberabend hatten sich im größten Stadion der Republik tatsächlich bemerkenswerte Dinge zugetragen. Und zwar nicht, weil die Darbietung der Mannschaft beim 2:1 (1:1) im finalen Gruppenspiel der Champions League gegen Slavia Prag so mitreißend gewesen wären. Das war sie mit Sicherheit nicht, doch Spannung und Dramaturgie dieses Showdowns boten mehr als genug Stoff, um den Emotionen freien Lauf zu lassen.

Klar war, dass über das Dortmunder Schicksal nicht nur im heimischen Stadion entschieden würde, sondern jenseits der Alpen in Mailand im Stadion San Siro. Nur wenn die Borussia am sechsten und letzten Spieltag besser abschneiden würde als Inter, wäre das Überleben im Zig-Millionen-Euro-Zirkus Champions League garantiert. Und siehe da, hat sich tatsächlich alles gut gefügt: Der BVB entledigte sich seiner Pflichtaufgabe gegen den überaus wehrhaften Kontrahenten mit viel Dusel und einem überragenden Torhüter Roman Bürki, während Inter Mailand dem mit einer B-Auswahl angetretenen FC Barcelona mit 1:2 unterlag.

Hummels lobt Trainer Favre

Alles gut also im Revier nach einem Kraftakt, den Favre als wichtigen Entwicklungsschritt für seine bislang so wankelmütig auftretende Mannschaft einstufte: "Es war eine der schwierigsten Gruppen, und wir haben uns für die nächste Runde qualifiziert", betonte der Schweizer.

Bislang herrsche in Dortmund "noch im Wochenrhythmus mal Hoch- und mal Untergangsstimmung", hat ein Chronist jüngst treffend festgestellt. Derzeit tendiert die Laune nach drei Siegen in Serie beim börsenorientierten Fußballunternehmen mal wieder stark in Richtung Hausse. Was natürlich in erster Linie an den Resultaten liegt, aber auch daran, dass die Betriebsatmosphäre harmonisch und entspannt ist, wie Manndecker Mats Hummels zu berichten weiß.

So sei die Maßnahme, die taktische Grundausrichtung zu modifizieren und statt der defensiveren Grundausrichtung mit Viererkette die mutigeren Variante mit Dreierkette zu installieren, auf einen konstruktiven Dialog zwischen Trainer und Mannschaft zurückzuführen. "Er geht auf uns zu, wir gehen auf ihn zu", sagt Hummels. Fakt sei, dass es nun besser läuft: "Er hat auf jeden Fall die richtigen Maßnahmen ergriffen."

Allerdings hätte es gegen spielstarke Tschechen auch durchaus ins Auge gehen können. "Sie laufen 132 Kilometer pro Spiel - das ist Weltrekord, glaube ich", hatte Favre vor Spielbeginn verkündet. Die 90 Minuten bestätigten ihn, denn obwohl sie bereits ausgeschieden waren, stürmten die Gäste aus der goldenen Stadt munter drauflos und stürzten überforderte Dortmunder von einer Verlegenheit in die nächste. Da auch die Gastgeber zahlreiche gute Möglichkeiten liegen ließen, sprach Hummels von einem "wilden Ritt gegen diese mutige Mannschaft".